В Киеве раздавались взрывы на фоне атаки дронов

Сегодня, 22 апреля, Киев находился под атакой вражеских беспилотников. В столице раздавались взрывы, работало ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской МВА Тимура Ткаченко и сообщение Воздушных сил ВСУ.
"Над столицей вражеский БпЛА. Возможна работа ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги", - подчеркнул он.
В Воздушных силах ВСУ подтвердили движение вражеских беспилотников курсом на Киев.
Перед этим, в 17:18, в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов. В 17:44 был объявлен отбой воздушной тревоги.
Напомним, в ночь на сегодня российские войска атаковали Украину 215 ударными дронами с семи направлений, около 140 из них - "Шахеды". ПВО ликвидировала 189 вражеских целей
Под атакой были портовая и транспортная инфраструктура, есть жертвы. Зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.
Отметим, накануне оккупанты нанесли 725 ударов по Запорожью и Запорожскому району. Тогда погибли два человека, еще десять получили ранения. Враг цинично бил по жилой застройке дронами и артиллерией.
В понедельник, 20 апреля, страна-агрессор днем атаковала ударным беспилотником райотдел полиции в Прилуках Черниговской области. В результате возник пожар, есть пострадавший.
Кроме того, в ночь на 20 апреля российские оккупанты атаковали Украину 142 дронами, среди которых были и реактивные "Шахеды". Силам ПВО удалось обезвредить большинство беспилотников, однако есть 28 попаданий.