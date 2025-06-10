У Києві лунала сирена, але не через тривогу: влада пояснила причину

У вівторок, 10 червня, жителі деяких районів Києва могли чути звук сирени, хоча офіційних сповіщень про повітряну у тривогу не було. Сирени увімкнули в рамках тесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка .

Також начальник адміністрації попередив, що протягом дня можливі повторні тестові увімкнення сирен.

Він закликав жителів зберігати спокій - у разі справжньої загрози сигнал тривоги буде супроводжуватись офіційним повідомленням через канали місцевої влади.

"Сьогодні в окремих районах міста було чути сигнал "Повітряна тривога", - повідомив він. Ткаченко звернув увагу, це не є сигналом реальної небезпеки, а пов’язано з плановою технічною перевіркою системи оповіщення населення.

Що відомо про атаку РФ на Київ 10 червня

У ніч на сьогодні столиця зазнала одного з наймасштабніших повітряних ударів від початку повномасштабної війни.

Загалом Росія випустила 322 засоби повітряного ураження, серед яких - 7 ракет, включно з двома балістичними, виготовленими у Північній Кореї.

Під обстрілами опинилася цивільна інфраструктура. Унаслідок ударів спалахнуло 19 пожеж, 4 з яких рятувальники досі ліквідовують.

У Києві від ударів постраждали щонайменше четверо людей, наслідки зафіксовано в семи районах міста.

Фото і відео наслідки одного з найпотужніших ударів РФ по столиці - дивіться в репортажі РБК-Україна за посиланням.

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