У Києві лунала сирена, але не через тривогу: влада пояснила причину
У вівторок, 10 червня, жителі деяких районів Києва могли чути звук сирени, хоча офіційних сповіщень про повітряну у тривогу не було. Сирени увімкнули в рамках тесту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
"Сьогодні в окремих районах міста було чути сигнал "Повітряна тривога", - повідомив він.
Ткаченко звернув увагу, це не є сигналом реальної небезпеки, а пов’язано з плановою технічною перевіркою системи оповіщення населення.
Він закликав жителів зберігати спокій - у разі справжньої загрози сигнал тривоги буде супроводжуватись офіційним повідомленням через канали місцевої влади.
Також начальник адміністрації попередив, що протягом дня можливі повторні тестові увімкнення сирен.
Що відомо про атаку РФ на Київ 10 червня
У ніч на сьогодні столиця зазнала одного з наймасштабніших повітряних ударів від початку повномасштабної війни.
Загалом Росія випустила 322 засоби повітряного ураження, серед яких - 7 ракет, включно з двома балістичними, виготовленими у Північній Кореї.
Під обстрілами опинилася цивільна інфраструктура. Унаслідок ударів спалахнуло 19 пожеж, 4 з яких рятувальники досі ліквідовують.
У Києві від ударів постраждали щонайменше четверо людей, наслідки зафіксовано в семи районах міста.
Фото і відео наслідки одного з найпотужніших ударів РФ по столиці - дивіться в репортажі РБК-Україна за посиланням.
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