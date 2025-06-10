В Киеве звучала сирена, но не из-за тревоги: власти объяснили причину

Во вторник, 10 июня, жители некоторых районов Киева могли слышать звук сирены, хотя официальных оповещений о воздушной тревоге не было. Сирены включили в рамках теста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Сегодня в отдельных районах города был слышен сигнал "Воздушная тревога", - сообщил он.



Ткаченко обратил внимание, это не является сигналом реальной опасности, а связано с плановой технической проверкой системы оповещения населения. Он призвал жителей сохранять спокойствие - в случае настоящей угрозы сигнал тревоги будет сопровождаться официальным сообщением через каналы местной власти. Также начальник администрации предупредил, что в течение дня возможны повторные тестовые включения сирен.