У Києві до ліквідації наслідків обстрілу залучили авіацію ГУР (відео)

У ніч на 10 червня російські терористи здійснили черговий удар по Києву із застосуванням дронів типу Shahed. До ліквідації наслідків залучено авіацію Головного управління розвідки (ГУР).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР Міністерства оборони України.
Внаслідок обстрілу, як пише ГУР, виникла масштабна пожежа в Оболонському районі Києва. За наказом начальника відомства Кирила Буданова, авіація розвідки була залучена до ліквідації її наслідків.
"До операції долучили два багатоцільові вертольоти Ка-32. У складних умовах задимлення та високої температури екіпажі здійснили 40 скидів води загальним об’ємом до 120 тонн", - пише ГУР.
За словами командира авіаційного підрозділу ГУР МО з позивним "Маестро", завдяки злагодженим діям із ДСНС, пожежу вдалось ліквідувати за три години.
"Завдяки злагодженим діям вогнеборців та авіаційній підтримці вдалося врятувати три промислових підприємства", - додає ГУР.
У ніч на 10 червня російські окупанти вдались до масштабної атаки проти України. Терористи застосували 322 засоби повітряного нападу, серед яких були:
Зранку Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) повідомили про знешкодження 284 цілей. За словами президента Володимира Зеленського, обстріл став однією з найбільш масштабних атак на столицю за весь час.
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