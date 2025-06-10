У Києві до ліквідації наслідків обстрілу залучили авіацію ГУР (відео)

Внаслідок обстрілу, як пише ГУР, виникла масштабна пожежа в Оболонському районі Києва. За наказом начальника відомства Кирила Буданова, авіація розвідки була залучена до ліквідації її наслідків.

"До операції долучили два багатоцільові вертольоти Ка-32. У складних умовах задимлення та високої температури екіпажі здійснили 40 скидів води загальним об’ємом до 120 тонн", - пише ГУР.

За словами командира авіаційного підрозділу ГУР МО з позивним "Маестро", завдяки злагодженим діям із ДСНС, пожежу вдалось ліквідувати за три години.

"Завдяки злагодженим діям вогнеборців та авіаційній підтримці вдалося врятувати три промислових підприємства", - додає ГУР.