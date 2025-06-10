UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві до ліквідації наслідків обстрілу залучили авіацію ГУР (відео)

Фото: у Києві до ліквідації наслідків обстрілу залучили авіацію ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 10 червня російські терористи здійснили черговий удар по Києву із застосуванням дронів типу Shahed. До ліквідації наслідків залучено авіацію Головного управління розвідки (ГУР).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР Міністерства оборони України.

Внаслідок обстрілу, як пише ГУР, виникла масштабна пожежа в Оболонському районі Києва. За наказом начальника відомства Кирила Буданова, авіація розвідки була  залучена до ліквідації її наслідків.

"До операції долучили два багатоцільові вертольоти Ка-32. У складних умовах задимлення та високої температури екіпажі здійснили 40 скидів води загальним об’ємом до 120 тонн", - пише ГУР.

За словами командира авіаційного підрозділу ГУР МО з позивним "Маестро", завдяки злагодженим діям із ДСНС, пожежу вдалось ліквідувати за три години. 

"Завдяки злагодженим діям вогнеборців та авіаційній підтримці вдалося врятувати три промислових підприємства", - додає ГУР. 

Обстріл України у ніч на 10 червня

У ніч на 10 червня російські окупанти вдались до масштабної атаки проти України. Терористи застосували 322 засоби повітряного нападу, серед яких були:

  • 315 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітатори;
  • 2 балістичні ракети KN-23 і 5 крилатих ракет "Іскандер-К".

Зранку Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) повідомили про знешкодження 284 цілей. За словами президента Володимира Зеленського, обстріл став однією з найбільш масштабних атак на столицю за весь час.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївГУРВійна в Україні