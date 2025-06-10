В Киеве к ликвидации последствий обстрела привлекли авиацию ГУР (видео)

В результате обстрела, как пишет ГУР, возник масштабный пожар в Оболонском районе Киева. По приказу начальника ведомства Кирилла Буданова, авиация разведки была привлечена к ликвидации его последствий.

"К операции привлекли два многоцелевых вертолета Ка-32. В сложных условиях задымления и высокой температуры экипажи осуществили 40 сбросов воды общим объемом до 120 тонн", - пишет ГУР.

По словам командира авиационного подразделения ГУР МО с позывным "Маэстро", благодаря слаженным действиям с ГСЧС, пожар удалось ликвидировать за три часа.

"Благодаря слаженным действиям пожарных и авиационной поддержке удалось спасти три промышленных предприятия", - добавляет ГУР.