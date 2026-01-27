У Києві ліхтарі можуть світити вдень: у чому причина й що робити

Мешканців і гостей Києва попередили про можливі випадки роботи вуличних ліхтарів у денний час і порадили, що робити в такій ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.
У КМДА розповіли, що у столиці України нині "можливі випадки роботи зовнішнього освітлення у денний час".
Уточнюється, що помилки в роботі системи керування зовнішнім освітленням у місті можуть виникати через нестабільне енергопостачання.
Про виявлення ліхтарів, які працюють удень, киян і гостей міста просять повідомляти за телефонами:
Громадянам пояснили, що після виявлення збою фахівці КП "Київміськсвітло" дистанційно переналаштовують обладнання.
Якщо несправність неможливо усунути віддалено, на місце направляють аварійну бригаду.
"У зв'язку з цим вимкнення освітлення може відбуватися не одразу", - повідомили у КМДА.
У понеділок, 26 січня, у прес-службі КП "Київміськсвітло" розповіли, що впродовж минулого тижня фахівці комунального підприємства:
"У ніч на 20 січня після ворожого обстрілу у Дніпровському районі було пошкоджено три прогони проводу, для усунення пошкоджень було задіяно автовишку і трьох фахівців КП "Київміськсвітло", - поділились у КП.
Крім того, в ніч на 24 січня після ворожого обстрілу також у Дніпровському районі на одній з локацій - було пошкоджено опору, обуглені світильники, на іншій локації - обірваний СІП.
"Фахівці КП "Київміськсвітло" ліквідували пошкодження", - зауважили у прес-службі комунальників.
Насамкінець українцям повідомили, що всі зауваження та пропозиції приймаються:
Нагадаємо, раніше у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що внаслідок відключень електропостачання (спричинених ворожими обстрілами), у столиці стався збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря.
Через це дані про стан атмосферного повітря в Києві можуть бути тимчасово недоступними або ж неточними.
Тим часом міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, як Київ відновлюватиме тепло й світло після атак на ТЕЦ.
Читайте також, чому комунальникам Києва бракує спеціалістів і чи рятують ситуацію жінки й пенсіонери.