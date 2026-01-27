У Києві ліхтарі можуть світити вдень: у чому причина й що робити

Чому ліхтарі у Києві можуть працювати вдень

У КМДА розповіли, що у столиці України нині "можливі випадки роботи зовнішнього освітлення у денний час".

Уточнюється, що помилки в роботі системи керування зовнішнім освітленням у місті можуть виникати через нестабільне енергопостачання.

Що робити, якщо ліхтар світить "не за графіком"

Про виявлення ліхтарів, які працюють удень, киян і гостей міста просять повідомляти за телефонами:

044 293 36 19;

044 293 36 20;

050 700 13 94;

063 209 46 35.

Громадянам пояснили, що після виявлення збою фахівці КП "Київміськсвітло" дистанційно переналаштовують обладнання.

Якщо несправність неможливо усунути віддалено, на місце направляють аварійну бригаду.

"У зв'язку з цим вимкнення освітлення може відбуватися не одразу", - повідомили у КМДА.

Публікація КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Із чим працюють фахівці КП "Київміськсвітло"

У понеділок, 26 січня, у прес-службі КП "Київміськсвітло" розповіли, що впродовж минулого тижня фахівці комунального підприємства:

привели до належного стану 500 опор;

відновили майже пів кілометра мережі;

здійснили профогляд 32 шаф управління.

"У ніч на 20 січня після ворожого обстрілу у Дніпровському районі було пошкоджено три прогони проводу, для усунення пошкоджень було задіяно автовишку і трьох фахівців КП "Київміськсвітло", - поділились у КП.

Крім того, в ніч на 24 січня після ворожого обстрілу також у Дніпровському районі на одній з локацій - було пошкоджено опору, обуглені світильники, на іншій локації - обірваний СІП.

"Фахівці КП "Київміськсвітло" ліквідували пошкодження", - зауважили у прес-службі комунальників.

Насамкінець українцям повідомили, що всі зауваження та пропозиції приймаються:

або у Контактному центрі м. Києва 15-51;

або за телефоном 044 293 36 20;

або на Facebook;

або через електронну пошту: svitlo@kyivcity.gov.ua.

Публікація КП "Київміськсвітло" (скриншот: facebook.com/kyivmisksvitlo)