Як Київ відновлюватиме тепло і світло після атак на ТЕЦ: Шмигаль назвав рішення
Головним завданням Штабу з ліквідації НС у Києві є відновлення тепла та електропостачання. Для цього генерацію пошкоджених ТЕЦ замінять розподіленими джерелами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.
"Розробили конкретні кроки як замістити генерацію пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами. Це, зокрема, встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень. Поставив завдання Києву терміново прорахувати необхідну кількість установок, щоб компенсувати втрати", - розповів він.
Міністр додав, що відбулася розмова з представниками бізнесу регіону. Він зауважив, що вже найближчим часом очікує на отримання додаткових мегаватів потужності від генерації бізнесу.
"Зв'язок та цифрова координація - ще один пріоритет. Передали генератори комунальним підприємствам та провайдерам. Окремо домовились із містом сприяти тим провайдерам, які можуть забезпечити xPON технологію оптоволоконного інтернету в будинки", - йдеться у заяві Шмигаля.
Він також повідомив, що за минулий тиждень було отримано 31 тонну вантажів - зокрема, генераторів, трансформаторів та іншого обладнання від Іспанії, Фінляндії, Норвегії та Австрії. Він додав, що скоро має прибути велика партія генераторів від Литви та ЄС.
Ситуація зі світлом і теплом у Києві
Нагадаємо, в ніч на 24 січня росіяни здійснили атаки на Київ за допомогою дронів та ракет. У п’яти районах столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлових і нежитлових будівель, одна людина загинула, ще щонайменше четверо отримали поранення.
Зранку у неділю, 25 січня, до теплопостачання під'єднали понад 340 будинків. Наразі у Києві цілодобово працюють понад 90 Пунктів незламності, додаткові намети обігріву розгорнуті безпосередньо у дворах багатоповерхівок.
Зазначимо, сьогодні вдень енергетики повернули Київську область до графіків відключень світла після майже двох тижнів екстрених відключень.