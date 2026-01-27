RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве фонари могут светить днем: в чем причина и что делать

Некоторые уличные фонари в Киеве могут работать днем (фото иллюстративное: facebook.com/kyivmisksvitlo)
Автор: Ирина Костенко

Жителей и гостей Киева предупредили о возможных случаях работы уличных фонарей в дневное время и посоветовали, что делать в такой ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

Почему фонари в Киеве могут работать днем

В КГГА рассказали, что в столице Украины сейчас "возможны случаи работы наружного освещения в дневное время".

Уточняется, что ошибки в работе системы управления наружным освещением в городе могут возникать из-за нестабильного энергоснабжения.

Что делать, если фонарь светит "не по графику"

Об обнаружении фонарей, которые работают днем, киевлян и гостей города просят сообщать по телефонам:

  • 044 293 36 19;
  • 044 293 36 20;
  • 050 700 13 94;
  • 063 209 46 35.

Гражданам объяснили, что после обнаружения сбоя специалисты КП "Киевгорсвет" дистанционно перенастраивают оборудование.

Если неисправность невозможно устранить удаленно, на место направляют аварийную бригаду.

"В связи с этим отключение освещения может происходить не сразу", - сообщили в КГГА.

Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

С чем работают специалисты КП "Киевгорсвет"

В понедельник, 26 января, в пресс-службе КП "Киевгорсвет" рассказали, что в течение прошлой недели специалисты коммунального предприятия:

  • привели в надлежащее состояние 500 опор;
  • восстановили почти полкилометра сети;
  • осуществили профосмотр 32 шкафов управления.

"В ночь на 20 января после вражеского обстрела в Днепровском районе были повреждены три прогона провода, для устранения повреждений было задействовано автовышку и трех специалистов КП "Киевгорсвет", - поделились в КП.

Кроме того, в ночь на 24 января после вражеского обстрела также в Днепровском районе на одной из локаций - была повреждена опора, обуглены светильники, на другой локации - оборванный СИП.

"Специалисты КП "Киевгорсвет" ликвидировали повреждения", - отметили в пресс-службе коммунальщиков.

В завершение украинцам сообщили, что все замечания и предложения принимаются:

  • либо в Контактном центре г. Киева 15-51;
  • либо по телефону 044 293 36 20;
  • либо на Facebook;
  • либо через электронную почту: svitlo@kyivcity.gov.ua.

Публикация КП "Киевгорсвет" (скриншот: facebook.com/kyivmisksvitlo)

Напомним, ранее в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщили, что в результате отключений электроснабжения (вызванных вражескими обстрелами), в столице произошел сбой в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха.

Поэтому данные о состоянии атмосферного воздуха в Киеве могут быть временно недоступными или неточными.

Тем временем министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил, как Киев будет восстанавливать тепло и свет после атак на ТЭЦ.

Читайте также, почему коммунальщикам Киева не хватает специалистов и спасают ли ситуацию женщины и пенсионеры.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевліхтарикиЭлектроэнергияУслуги ЖКХСоветыОтключения светаЭнергетики