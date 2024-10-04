У Києві, крім одного району, фіксують забруднення повітря

Сьогодні, 4 жовтня, в усіх районах Києва, окрім Голосіївського, фіксується забруднення повітря. Медики радять не виходити зайвий раз на вулицю й зачинити вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Згідно з показниками стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря: проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря - 83 (високий рівень забрудненості);

вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря - 86 (високий рівень);

вул. Турівська, 28 – індекс якості 78 (високий рівень забрудненості);

проспект Берестейський, 97 – індекс якості 77 (високий рівень забрудненості);

вул. Китаївська, 22 - індекс якості 55 (середній рівень забрудненості);

вул. Харківське шосе, 7/1 - індекс якості 79 (високий рівень);

вул. Архітектора Вербицького, 26 - індекс якості повітря 76 (високий рівень). Фото: індекс якості повітря у Києві (t.me/VA_Kyiv) Медики, своєю чергою, радять: не виходити зайвий раз на вулицю, а також зачиняти вікна;

відмовитись від фізичної активності на відкритому просторі;

пити більше води. Що передувало Нещодавно Україну почало "накривати" пилом, який перенесли вітрові потоки із Каспійської низовини. Зокрема, як писали раніше в КМДА, причинами, які спровокували забруднення є: масштабні лісові пожежі, що тривають на території Росії;

пожежі в екосистемі Київської області. Більш детально щодо ситуації із повітрям в Україні за посиланням.