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У Києві, крім одного району, фіксують забруднення повітря

П'ятниця 04 жовтня 2024 09:15
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У Києві, крім одного району, фіксують забруднення повітря Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 4 жовтня, в усіх районах Києва, окрім Голосіївського, фіксується забруднення повітря. Медики радять не виходити зайвий раз на вулицю й зачинити вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Згідно з показниками стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря:

  • проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря - 83 (високий рівень забрудненості);
  • вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря - 86 (високий рівень);
  • вул. Турівська, 28 – індекс якості 78 (високий рівень забрудненості);
  • проспект Берестейський, 97 – індекс якості 77 (високий рівень забрудненості);
  • вул. Китаївська, 22 - індекс якості 55 (середній рівень забрудненості);
  • вул. Харківське шосе, 7/1 - індекс якості 79 (високий рівень);
  • вул. Архітектора Вербицького, 26 - індекс якості повітря 76 (високий рівень).

У Києві, крім одного району, фіксують забруднення повітря

Фото: індекс якості повітря у Києві (t.me/VA_Kyiv)

Медики, своєю чергою, радять:

  • не виходити зайвий раз на вулицю, а також зачиняти вікна;
  • відмовитись від фізичної активності на відкритому просторі;
  • пити більше води.

Що передувало

Нещодавно Україну почало "накривати" пилом, який перенесли вітрові потоки із Каспійської низовини.

Зокрема, як писали раніше в КМДА, причинами, які спровокували забруднення є:

  • масштабні лісові пожежі, що тривають на території Росії;
  • пожежі в екосистемі Київської області.

Більш детально щодо ситуації із повітрям в Україні за посиланням.

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