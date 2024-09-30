Пилова буря шириться Україною. Яка ситуація по містах (фото, відео)

Пилова буря, яка зранку 30 вересня досягла України, накриває дедалі більше регіонів. На вулицях через пиловий туман не видно сонця, небо стало брудно-коричневого кольору, значно погіршилася якість повітря.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, які міста наразі найбільше потерпають від пилової бурі.

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Ситуація в Києві

Укргідрометцентр спрогнозував, що на територію Київщини пил потрапить 1-2 жовтня, проте у другій половині дня в понеділок буря вже дісталася столиці. У соцмережах публікують фото та відео, на яких місто огорнуто ніби в димку.

Погіршилася видимість на дорогах, пил осідає на поверхнях.

Додатково якість повітря на Київщині погіршується через задимлення.

В УкрГМЦ пояснюють, що два несприятливих явища комбінуються. Біля землі йде північний потік, тому задимлення поширюється на нашу території з північного сходу, де є джерела диму. В той час як на висоті переважає потік з південного сходу, якраз з місця поширення пилу.

Обидва чинники забруднення стрімко поширюються на Київщину, де й будуть осідати та залишаться ще на кілька днів.

Одеса

Одесу увечері також накриває хмара пилу. Її приніс північно-східний вітер. Синоптики зазначають, що бурі не буде, але вміст дрібних частинок у повітрі помітно підвищився.

Місцеве видання "Думская" пише, що окрім хмари пилу на одеситів чекає штормовий вітер. Погода завтра погіршиться.

Запоріжжя

У Запоріжжі пилове забруднення спостерігається у кількох частинах міста. У соцмережах місцеві мешканці повідомляють про пил у Бородинському районі та на Бабурці.

Миколаїв

Пилова хмара досягла і Миколаївської області. Водночас в обласному гідрометцентрі запевняють, що "нічого страшного" чекати не варто, в регіоні майже немає вітру.

Полтава

Пилова буря дісталася Полтавщини ще зранку. На автівках утворився наліт пилу та бруду, видимість на дорогах погіршилася.

Ситуація в регіоні 1-2 жовтня може погіршитись.

Фото: забруднення автівок пилом (t.me/truexapoltava)

Дніпро

На забруднення пилом сьогодні скаржаться мешканці Дніпра, Кам'янського, Кривого Рогу. Людям важко дихати, автівки покрилися шаром бруду.

Як повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук, у Дніпрі рівень пилу в повітрі складає 0.5 мг/м³, що перевищує середній показник у 0.3 мг/м³. За його словами, хоча зміна концентрації пилу виглядає незначною, це вже може впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто страждає на астму або має інші респіраторні захворювання.

Фото: пилове забруднення у Дніпрі (t.me/dnepr_operativ)

Синоптики прогнозують пік бурі на території області у вівторок, 1 жовтня. Пилова завіса спостерігатиметься до 4 жовтня. Після чого напрямок вітру зміниться, а частки пилу осядуть.

Звідки взявся пил у повітрі

Причиною забруднення повітря в Україні стала пилова буря, що рухається з Каспійського регіону.

"Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери", - пояснили в Українському гідрометцентрі.

Зранку пилове забруднення досягло східних регіонів країни, а у другій половині дня почало ширитися на територію Київщини, Житомирщини та півночі Вінниччини. Станом на 15:00 буря наблизилася до Луганщини.

В УкрГМЦ прогнозують, що у східних, північних, Полтавській та Дніпропетровській областях очікується найбільша концентрація пилових частинок.

Фото: забруднення пилом та димом повітря (facebook.com/UkrHMC)

Така ситуація протримається до п'ятниці, 4 жовтня, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Пил потраплятиме на територію країни хвилями, тому покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря.

Міністерство охорони здоров'я для зменшення негативного впливу забрудненого повітря радить не виходити на вулицю без нагальної потреби та зачинити вікна і двері; частіше приймати душ; увімкнути вентиляційні системи; проводити вологе прибирання вдома; пити більше води; на вулицях використовувати маску чи респіратор.

При підготовці матеріалу використовувалися: повідомлення Українського гідрометцентру на сторінці у Facebook, публікації "Думская", "Суспільне Полтава", "Суспільне Миколаїв", "Суспільне Дніпро", дописи місцевих Telegram-каналів.