В Киеве, кроме одного района, фиксируют загрязнение воздуха
Сегодня, 4 октября, во всех районах Киева, кроме Голосеевского, фиксируется загрязнение воздуха. Медики советуют не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Согласно показателям стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха:
- проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 83 (высокий уровень загрязненности);
- ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 86 (высокий уровень);
- ул. Туровская, 28 - индекс качества 78 (высокий уровень загрязненности);
- проспект Берестейский, 97 - индекс качества 77 (высокий уровень загрязненности);
- ул. Китаевская, 22 - индекс качества 55 (средний уровень загрязненности);
- ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 79 (высокий уровень);
- Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 76 (высокий уровень).
Фото: индекс качества воздуха в Киеве (t.me/VA_Kyiv)
Медики, в свою очередь, советуют:
- не выходить лишний раз на улицу, а также закрывать окна;
- отказаться от физической активности на открытом пространстве;
- пить больше воды.
Что предшествовало
Недавно Украину начало "накрывать" пылью, которую перенесли ветровые потоки с Каспийской низменности.
В частности, как писали ранее в КГГА, причинами, которые спровоцировали загрязнение являются:
- масштабные лесные пожары, продолжающиеся на территории России;
- пожары в экосистеме Киевской области.
Более подробно о ситуации с воздухом в Украине по ссылке.
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