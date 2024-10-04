В Киеве, кроме одного района, фиксируют загрязнение воздуха

Сегодня, 4 октября, во всех районах Киева, кроме Голосеевского, фиксируется загрязнение воздуха. Медики советуют не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно показателям стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха: проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 83 (высокий уровень загрязненности);

ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 86 (высокий уровень);

ул. Туровская, 28 - индекс качества 78 (высокий уровень загрязненности);

проспект Берестейский, 97 - индекс качества 77 (высокий уровень загрязненности);

ул. Китаевская, 22 - индекс качества 55 (средний уровень загрязненности);

ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 79 (высокий уровень);

Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 76 (высокий уровень). Фото: индекс качества воздуха в Киеве (t.me/VA_Kyiv) Медики, в свою очередь, советуют: не выходить лишний раз на улицу, а также закрывать окна;

отказаться от физической активности на открытом пространстве;

пить больше воды. Что предшествовало Недавно Украину начало "накрывать" пылью, которую перенесли ветровые потоки с Каспийской низменности. В частности, как писали ранее в КГГА, причинами, которые спровоцировали загрязнение являются: масштабные лесные пожары, продолжающиеся на территории России;

пожары в экосистеме Киевской области. Более подробно о ситуации с воздухом в Украине по ссылке.