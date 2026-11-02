Чому світло зникає поза графіками: у Міненерго пояснили причини та терміни ремонту

Головною причиною раптово зникнення електрики є пошкодження енергооб'єктів ворожими обстрілами. Крім того, війна внесла свої корективи і в ремонтні схеми енергетиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства енергетики.

Зазначається, що головною причиною позапланових відключень є пошкодження енергетичної інфраструктури та електростанцій через російські обстріли. Крім того, аварії в мережах можуть ставатися через роботу в критичних умовах або сильну негоду.

Якщо світло зникло лише в одній квартирі, проблема може бути в захисному вимикачі ("автоматі") в електрощитку. Якщо ж електрики немає в усьому під'їзді, варто звернутися до ОСББ, ЖЕКу чи керуючої компанії.

Як енергетики та сапери відновлюють мережі

Після аварії спеціальна автоматика одразу відключає пошкоджене обладнання, щоб запобігти ще більшій системній аварії. Далі диспетчери "Укренерго" та обленерго оцінюють ситуацію:

За наявності технічної можливості споживачів оперативно переводять на інші лінії електропередачі в обхід пошкоджень. Саме тому іноді в одному будинку світло вже є, а у сусідньому - ще ні.

У разі потреби термінового обмеження споживання вводяться аварійні відключення, які можуть зачепити навіть неушкоджені будинки.

Ремонтні бригади починають працювати лише після дозволу військових та ДСНС. Якщо аварія сталася через бойові дії, наближатися до місця можна виключно після відбою тривоги. Територію перевіряють сапери (за потреби проводять розмінування), а рятувальники гасять пожежі та розчищають завали.

Ремонтні роботи відрізняються за складністю: іноді лінію достатньо "зшити", а інколи доводиться встановлювати нові опори, міняти кабелі та трансформатори.

Перед подачею напруги змонтоване обладнання обов'язково перевіряють на стабільність, щоб уникнути нових аварій. Пріоритетом для підключення є критична інфраструктура - лікарні, водоканали та теплопункти.

Скільки часу триває ремонт

Відновлення може тривати від кількох годин до кількох днів чи довше - усе залежить від масштабу руйнувань. Дізнатися причину відключення та перевірити статус робіт можна на офіційному сайті, у соцмережах або через гарячу лінію обленерго.

В Міненерго зазначили, що під час відключень та відновлення напруги важливо дотримуватися простих правил безпеки. Зокрема, одразу після зникнення світла слід від'єднати електроприлади від мережі, щоб захистити їх від стрибків напруги.

Коли електрика повернеться, треба зачекати 10-15 хвилин і вмикати прилади поступово, один за одним.