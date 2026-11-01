ua en ru
Нд, 01 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

В Україні 2 листопада діятимуть графіки відключення світла: коли чекати обмежень

20:25 01.11.2026 Нд
1 хв
aimg Сергій Козачук
В Україні 2 листопада діятимуть графіки відключення світла: коли чекати обмежень Фото: графіки відключення світла запровадять 2 листопада (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Через масовані атаки росіян на енергооб'єкти у частині областей України 2 листопада запровадять графіки обмеження споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Енергетики зазначають, що заходи обмеження споживання діятимуть у частині регіонів упродовж доби.

Зокрема, передбачено такі графіки:

  • 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості.

  • 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1.5 до 2.5 черги.

В енергокомпанії зазначають, що через обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Українців закликають стежити за повідомленнями та актуальними графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.

Коли електроенергія з’являється за графіком, громадян просять споживати її ощадливо.

Нагадаємо, що 1 листопада Росія вчергове атакувала енергетичні об'єкти в українських регіонах.

Зокрема, унаслідок ворожого удару було зафіксовано влучання в об’єкт енергетики у Кременецькій громаді, через що частина населених пунктів на Тернопільщині залишилася без світла.

Крім того, під ударом росіян опинилася критична інфраструктура Житомирської області. Через це в регіоні понад 650 населених пунктів залишилися без електропостачання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укренерго Графіки відключення світла Війна в Україні Енергетики
Новини
У жовтні Сили оборони повернули більше територій, ніж Росія змогла захопити, - Зеленський
У жовтні Сили оборони повернули більше територій, ніж Росія змогла захопити, - Зеленський
Аналітика
Валютні гойдалки осені: чому курс долара впевнено йде до позначки у 46 гривень
Наталія Богута Валютні гойдалки осені: чому курс долара впевнено йде до позначки у 46 гривень