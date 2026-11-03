Росія здійснює масовану атаку балістикою, вибухи на Вінничині, у Харкові та Дніпрі
У ніч на 3 листопада Росія атакує балістичними ракетами Дніпропетровську та Вінницьку області. Ракети рухалися в напрямку Кривого Рогу і Зеленодольська, а також Ладижина та Гайсина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
На Дніпропетровщині балістика рухалась у бік Кривого Рогу та Зеленодольська. На Вінниччині ракети фіксували в напрямку Ладижина та Гайсина.
Інформації про влучання, руйнування чи постраждалих наразі немає. Дані уточнюються.
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По Харкову окупанти вдарили одночасно балістичними ракетами та керованими авіабомбами, повідомив мер міста Ігор Терехов.
Гучно було і в Дніпрі.
Напередодні Зеленський попередив, що Росія готує новий масований удар по Україні. За даними розвідки, головними цілями ворога знову мають стати енергетика та логістика.
На думку президента, Кремль розраховує скористатися тим, що 3 листопада увага світу буде прикута до виборів у США.
"А події в Україні, наші складнощі з ракетами для ППО, будуть поза увагою світу", - зазначив Зеленський.
Раніше Путін наказав окупантам продовжувати масовані удари по Україні. Крім того, українська влада отримала дані про нові плани РФ щодо посилення терору.