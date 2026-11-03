Росія здійснює масовану атаку балістикою, вибухи на Вінничині, у Харкові та Дніпрі

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У ніч на 3 листопада Росія атакує балістичними ракетами Дніпропетровську та Вінницьку області. Ракети рухалися в напрямку Кривого Рогу і Зеленодольська, а також Ладижина та Гайсина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

На Дніпропетровщині балістика рухалась у бік Кривого Рогу та Зеленодольська. На Вінниччині ракети фіксували в напрямку Ладижина та Гайсина. Інформації про влучання, руйнування чи постраждалих наразі немає. Дані уточнюються. Оновлено 3:25 По Харкову окупанти вдарили одночасно балістичними ракетами та керованими авіабомбами, повідомив мер міста Ігор Терехов. Гучно було і в Дніпрі.