У Києві на кілька днів обмежують рух Південним мостом: де не проїхати (схема)

З 26 травня у Києві частково обмежують рух Південним мостом. Зміни для водіїв запроваджують через ремонтні роботи на двох смугах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що рух Південним мостом у Києві частково обмежують:
Повідомляється при цьому, що "у разі погіршення погодних умов - терміни робіт можуть бути змінені".
Мешканцям і гостям столиці пояснили, що в межах запланованих заходів фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття:
Уточнюється, що ремонтні роботи виконуватимуть:
"У комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності", - зауважили у КМДА.
Крім того, водіїв і пасажирів просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Варто зазначити, що Південний міст - це вантовий міст через річку Дніпро, який вважається найвищим у столиці (висота пілону - 133 м).
Його довжина - 1256 м, а ширина - 41 м.
Розташований цей міст у Голосіївському та Дарницькому районах міста, є частиною автошляху міжнародного значення М03 - E40.
В цілому він сполучає Саперно-Слобідську вулицю та Столичне шосе на правому березі із проспектом Миколи Бажана (житловий масив Позняки) на лівому березі Дніпра.
Ним пролягає також Сирецько-Печерська - так звана "зелена" - лінія Київського метрополітену.
