У Києві на кілька днів обмежують рух Південним мостом: де не проїхати (схема)

Як довго триватимуть ремонтні роботи

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що рух Південним мостом у Києві частково обмежують:

з вівторка, 26 травня;

до п'ятниці, 29 травня.

Повідомляється при цьому, що "у разі погіршення погодних умов - терміни робіт можуть бути змінені".

Якими смугами Південного мосту не проїхати

Мешканцям і гостям столиці пояснили, що в межах запланованих заходів фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття:

на Правобережній естакаді;

з боку с. Корчувате;

у напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро.

Уточнюється, що ремонтні роботи виконуватимуть:

у другій смузі руху;

у третій смузі руху.

Обмеження руху транспорту Південним мостом Києва (схема: kyivcity.gov.ua)

"У комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності", - зауважили у КМДА.

Крім того, водіїв і пасажирів просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Особливості Південного мосту столиці

Варто зазначити, що Південний міст - це вантовий міст через річку Дніпро, який вважається найвищим у столиці (висота пілону - 133 м).

Його довжина - 1256 м, а ширина - 41 м.

Розташований цей міст у Голосіївському та Дарницькому районах міста, є частиною автошляху міжнародного значення М03 - E40.

В цілому він сполучає Саперно-Слобідську вулицю та Столичне шосе на правому березі із проспектом Миколи Бажана (житловий масив Позняки) на лівому березі Дніпра.

Ним пролягає також Сирецько-Печерська - так звана "зелена" - лінія Київського метрополітену.