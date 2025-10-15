UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Майже в усіх областях України введено екстрені відключення світла

Фото: екстрені відключення діють у всіх областях, крім Донецької та частини Чернігівської (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Майже у всіх областях України ввечері середи, 15 жовтня, за вказівкою "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

Повідомляється, що за командою "Укренерго" в усіх областях, крім Донецької та частини Чернігівської, застосовані екстрені відключення. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Причиною обмежень є наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

В Міненерго наголосили, що наразі в усіх постраждалих від обстрілів регіонах продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.

Графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли необхідно швидко знизити величину потужності, що споживається з мережі. При цьому тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо.

Нагадаємо, в ніч на 15 жовтня російські війська вкотре завдали ударів дронами по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атак частина споживачів залишилась без електроенергії в кількох регіонах.

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену попередніми атаками, сьогодні вранці було застосовано аварійні відключення.

РБК-Україна раніше писало, що президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян в майбутньому можуть продовжитися.

Протягом останніх кількох тижнів російські окупанти завдали серію ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури

Детально про те, де 15 жовтня аварійно вимикали світло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКУкраїнаВідключеня світла