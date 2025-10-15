Майже в усіх областях України введено екстрені відключення світла

Повідомляється, що за командою "Укренерго" в усіх областях, крім Донецької та частини Чернігівської, застосовані екстрені відключення. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Причиною обмежень є наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

В Міненерго наголосили, що наразі в усіх постраждалих від обстрілів регіонах продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.

Графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли необхідно швидко знизити величину потужності, що споживається з мережі. При цьому тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо.