ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве и областях ввели экстренные отключения света: графики не действуют

Четверг 20 ноября 2025 15:14
UA EN RU
В Киеве и областях ввели экстренные отключения света: графики не действуют Иллюстративное фото: В Киеве и областях ввели экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня, 20 ноября 2025 года, НЭК "Укрэнерго" сообщила о введении экстренных и аварийных отключений электроэнергии в ряде регионов Украины из-за угрозы перегрузки энергосистемы и последствий массированных атак российских войск на критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы облэнерго регионов и ДТЭК.

Экстренные отключения введены в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Черновицкой областях. Поэтому в областях пока графики не действуют.

В Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Запорожской, Кировоградской, Хмельницкой и Харьковской областях применены графики аварийных отключений (ГАВ) для потребителей 1, 2 и 3 очередей.

В Черкасской области дополнительно продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПВ).

Как объясняют в НЭК "Укрэнерго", графики аварийных отключений применяются в экстренных случаях, когда нужно немедленно снизить потребление электроэнергии, и точную продолжительность отключений предусмотреть невозможно. Это отличается от ГПВ, где действуют четкие временные рамки.

Причиной ограничений является военная агрессия РФ и повреждения энергообъектов в результате обстрелов. Компании энергетического сектора призывают потребителей к экономному использованию электроэнергии и пониманию ситуации.

Информацию об аварийных обесточиваниях можно проверять через личный кабинет E-Svitlo и одноименное приложение.

Отключения действуют до официальной отмены командой НЭК "Укрэнерго". Энергетики уверяют, что работают круглосуточно для стабилизации системы и минимизации неудобств для населения.

Обновлено 15:20

В "Укрэнерго" сообщили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме - в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания - пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Отключение света в Украине

20 ноября российские обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины. Во всех регионах введены графики отключения электроэнергии с 00:00 до 23:59, охватывая от 2,5 до 4 очередей потребителей.

Для промышленных предприятий также действуют графики ограничения мощности. В Киеве свет будут выключать до четырех раз в день, а по графику с 13:30 до 14:00 возможно полное обесточивание столицы.

По информации МАГАТЭ, после обстрелов 19 ноября три украинские атомные электростанции были вынуждены снизить выработку электроэнергии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключения света
Новости
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте