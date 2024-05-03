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У Києві на ходу спалахнув автобус (фото)

Фото: у Києві на ходу спалахнув автобус 3 травня (dtp.kiev.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві у п'ятницю, 3 травня, сталася пожежа у Дарницькому районі. Тут просто на ходу спалахнув автобус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

"У Дарницькому районі, біля РАЦСу, на ходу спалахнув автобус. Скоріш за все - комунальний", - йдеться у повідомленні. 

За даними Telegram-каналу, хоча й рятувальники прибули доволі оперативно, автобус майже вщент вигорів.

 

Фото з місця пожежі автобуса у Києві (dtp.kiev.ua)

Пожежі в Києві

Пожежі у Києві відбуваються на постійній основі. Наприклад, в березні цього року у Шевченківському районі Києва горіла багатоповерхівка. Тоді загинула жінка.

Крім того, у грудні минулого року рятувальники загасили пожежу, що розпочалась в одному зі столичних СТО. Одного з працівників автосервісу госпіталізували з опіками.

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КиївДТП