У Києві на ходу спалахнув автобус (фото)

Пожежі в Києві

Пожежі у Києві відбуваються на постійній основі. Наприклад, в березні цього року у Шевченківському районі Києва горіла багатоповерхівка. Тоді загинула жінка.

Крім того, у грудні минулого року рятувальники загасили пожежу, що розпочалась в одному зі столичних СТО. Одного з працівників автосервісу госпіталізували з опіками.

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