ua en ru
Нд, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Києві сталась пожежа на СТО: є потерпілий (фото)

Київ, Неділя 03 грудня 2023 17:04
UA EN RU
В Києві сталась пожежа на СТО: є потерпілий (фото) Фото: в Києві сталась пожежа на СТО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Рятувальники загасили пожежу, що розпочалась сьогодні, 3 грудня, в одному зі столичних СТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.

За даними служи, сьогодні об 11:10 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Сумській. Пожежа виникла в котельному приміщенні будівлі СТО.

Рятувальники повідомляють, що вже об 11:37 загоряння було ліквідовано на площі 20 кв.м.

"Після ліквідації пожежі до бригади швидкої медичної допомоги, що була на місці, звернувся один із працівників СТО з опіками лівої кисті руки. Потерпілого шпиталізували до медзакладу", - додали в ДСНС.

Пожежі у столиці

Нагадаємо, масштабна пожежа сталася на станції технічного обслуговування у Солом'янському районі Києва у вівторок, 14 листопада.

Ми також писали, як у центрі Києві спалахнула пожежа, яка супроводжувалася сильним задимленням. ДСНС повідомила, що на Подолі горіло кафе. Жертв та постраждалих немає.

Крім того, надвечір 12 листопада у Дарницькому районі Києва загорівся склад з будматеріалами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Пожежа
NEWS
Британська розвідка назвала головний недолік російського ЗРК "Тор"
Британська розвідка назвала головний недолік російського ЗРК "Тор"
DAILY
Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС