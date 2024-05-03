В Киеве на ходу загорелся автобус (фото)

Пожары в Киеве

Пожары в Киеве проходят на постоянной основе. К примеру, в марте этого года в Шевченковском районе Киева горела многоэтажка. Потом погибла женщина.

Кроме того, в декабре прошлого года спасатели потушили пожар, начавшийся в одном из столичных СТО. Одного из работников автосервиса госпитализировали с ожогами.

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