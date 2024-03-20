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У Києві на Шулявці горіла багатоповерхівка, є загибла

Київ, Середа 20 березня 2024 20:21
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У Києві на Шулявці горіла багатоповерхівка, є загибла Фото: в Києві горить багатоповерхівка (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Каріна Левицька

У Шевченківському районі Києва горить багатоповерхівка. Наразі відомо про одну постраждалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Києві.

"О 19:15 виникла пожежа у житловому будинку на вул. Марії Капніст. Загоряння сталось на 4 поверсі з розповсюдженням полумʼя на 5 поверх та дах будинку", - повідомили в ДСНС.

Фото: в Києві горить багатоповерхівка (facebook.com/DSNSKyiv)

За даними рятувальників, наразі проводиться евакуація мешканців та гасіння пожежі. За попередніми даними, постраждала людина.

Оновлено о 20:36.

В службі повідомили що на місці пожежі було виявлено тіло людини.

"Пожежу локалізовано, виявлено тіло людини. Ліквідація триває", - пояснили рятувальники.

Оновлено о 21:14.

Рятувальники заявили, що пожежу, що виникла в п’ятиповерховому житловому будинку по вул. Марії Капніст 10 в Шевченківському районі, ліквідовано.

"Загинула 1 особа (виявлено у квартирі на 5 поверсі) та 1 постраждала", - додали в ДСНС.

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