У Києві на Шулявці горіла багатоповерхівка, є загибла
У Шевченківському районі Києва горить багатоповерхівка. Наразі відомо про одну постраждалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Києві.
"О 19:15 виникла пожежа у житловому будинку на вул. Марії Капніст. Загоряння сталось на 4 поверсі з розповсюдженням полумʼя на 5 поверх та дах будинку", - повідомили в ДСНС.
Фото: в Києві горить багатоповерхівка (facebook.com/DSNSKyiv)
За даними рятувальників, наразі проводиться евакуація мешканців та гасіння пожежі. За попередніми даними, постраждала людина.
Оновлено о 20:36.
В службі повідомили що на місці пожежі було виявлено тіло людини.
"Пожежу локалізовано, виявлено тіло людини. Ліквідація триває", - пояснили рятувальники.
Оновлено о 21:14.
Рятувальники заявили, що пожежу, що виникла в п’ятиповерховому житловому будинку по вул. Марії Капніст 10 в Шевченківському районі, ліквідовано.
"Загинула 1 особа (виявлено у квартирі на 5 поверсі) та 1 постраждала", - додали в ДСНС.
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