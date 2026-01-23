У Києві хочуть дозволити відвідувати кафе й магазини із тваринами: що зміниться

Наразі чинні правила утримання та поводження з собаками і котами в Києві забороняють відвідування публічних просторів із тваринами, за винятком собак-поводирів. Новий проєкт пропонує змінити цей підхід.

Згідно з ініціативою, магазини, аптеки, кафе та сервісні установи зможуть самі вирішувати, чи дозволяти відвідування з тваринами, а також встановлювати власні правила для таких клієнтів. Автором ідеї виступила зоозахисна організація UAnimals.

"Для мене конкурентну перевагу виграли б ті супермаркети, які б встановили правила їхнього відвідування з собакою. І треба дати їм таку можливість", - зазначила Пташник.

Очікується, що у разі підтримки проєкту Київрадою бізнес отримає більше гнучкості, а власники тварин - більше можливостей відвідувати публічні заклади разом із улюбленцями.