Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве хотят разрешить посещать кафе и магазины с животными: что изменится

Фото: В Киеве хотят разрешить посещать кафе и магазины с домашними животными (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киевсовете зарегистрировали проект решения, который позволит владельцам бизнеса в столице самостоятельно определять правила посещения заведений людьми с животными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Киевсовета Викторию Пташник.

Сейчас действующие правила содержания и обращения с собаками и котами в Киеве запрещают посещение публичных пространств с животными, за исключением собак-поводырей. Новый проект предлагает изменить этот подход.

Согласно инициативе, магазины, аптеки, кафе и сервисные учреждения смогут сами решать, разрешать ли посещение с животными, а также устанавливать собственные правила для таких клиентов. Автором идеи выступила зоозащитная организация UAnimals.

"Для меня конкурентное преимущество выиграли бы те супермаркеты, которые бы установили правила их посещения с собакой. И надо дать им такую возможность", - отметила Пташник.

Ожидается, что в случае поддержки проекта Киевсоветом бизнес получит больше гибкости, а владельцы животных - больше возможностей посещать публичные заведения вместе с любимцами.

Ранее РБК-Украина писало, что всеукраинский закон прямо не запрещает приходить в заведения с домашними животными, но местные власти могут устанавливать ограничения. В Киеве действующие правила запрещают посещать магазины, кафе, аптеки, учебные и медицинские учреждения с домашними животными (кроме собак-поводырей). Эти ограничения устанавливает местная власть. За нарушение предусмотрено предупреждение или штраф.

КиевСупермаркетыЖивотныеМагазины