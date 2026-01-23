В Киеве хотят разрешить посещать кафе и магазины с животными: что изменится

Сейчас действующие правила содержания и обращения с собаками и котами в Киеве запрещают посещение публичных пространств с животными, за исключением собак-поводырей. Новый проект предлагает изменить этот подход.

Согласно инициативе, магазины, аптеки, кафе и сервисные учреждения смогут сами решать, разрешать ли посещение с животными, а также устанавливать собственные правила для таких клиентов. Автором идеи выступила зоозащитная организация UAnimals.

"Для меня конкурентное преимущество выиграли бы те супермаркеты, которые бы установили правила их посещения с собакой. И надо дать им такую возможность", - отметила Пташник.

Ожидается, что в случае поддержки проекта Киевсоветом бизнес получит больше гибкости, а владельцы животных - больше возможностей посещать публичные заведения вместе с любимцами.