У Києві хлопець запустив салюти одразу після відбою тривоги: що говорить поліція (відео)

Ввечері 12 листопада у житловому масиві Академмістечко, що знаходиться у Святошинському районі Києва, запускали салюти. Поліція затримала порушника та розповіла, що йому загрожує.

Відео салютів на Академмістечку опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний". Розповідають, що їх почали запускати одразу після закінчення повітряної тривоги у Києві.

У Поліції Києва розповіли РБК-Україна, що порушника вже затримали і зараз триває розслідування. Правоохоронці встановили, що салюти запустив хлопець 2000-го чи 2001 року народження.

Зазначимо, згідно з чинним законодавством, використання салютів та феєрверків в Україні під час війни заборонено. За порушення цієї заборони передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Відповідно до статті 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штрафи становлять від 85 до 225 гривень для громадян, і від 225 до 510 гривень для суб’єктів господарської діяльності.

Крім того, стаття 296 Кримінального кодексу передбачає більш суворі санкції – штраф від 17 до 34 тисяч гривень, арешт на 6 місяців або позбавлення волі до 5 років.