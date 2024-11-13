ua en ru
Ср, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве парень запустил салюты сразу после отбоя тревоги: что говорит полиция (видео)

Украина, Киев, Среда 13 ноября 2024 11:22
UA EN RU
В Киеве парень запустил салюты сразу после отбоя тревоги: что говорит полиция (видео) Фото: В Киеве запускали салюты (unsplash.com)
Автор: Татьяна Веремеева, Юлия Акимова

Вечером 12 ноября в жилом массиве Академгородок, который находится в Святошинском районе Киева, запускали салюты. Полиция задержала нарушителя и рассказала, что ему грозит.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Видео салютов на Академгородке опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный". Рассказывают, что их начали запускать сразу после окончания воздушной тревоги в Киеве.

В Полиции Киева рассказали РБК-Украина, что нарушитель уже задержан и сейчас продолжается расследование. Правоохранители установили, что салюты запустил парень в 2000 или 2001 году рождения.

Отметим, согласно действующему законодательству использование салютов и фейерверков в Украине во время войны запрещено. За нарушение этого запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность. Согласно статье 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штрафы составляют от 85 до 225 гривен для граждан и от 225 до 510 гривен для субъектов хозяйственной деятельности.

Кроме того, статья 296 Уголовного кодекса предусматривает более строгие санкции – штраф от 17 до 34 тысяч гривен, арест на 6 месяцев или лишение свободы до 5 лет.

Отметим, что закон №3039-IX, принятый Верховной Радой, запрещающий использование салютов и фейерверков в Украине вступил в силу в ноябре 2023 года. Также закон предусматривает штрафы за нарушение этого запрета.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что недавно в Запорожье в спальном районе неизвестные запускали фейерверки, нарушая запрет на использование пиротехники во время войны. Полиция начала расследование, чтобы установить всех причастных к правонарушению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев салюти феєрверки
NEWS
В ожидании штурма РФ. Есть ли угроза для Запорожья: эксперт раскрыл намерение врага
В ожидании штурма РФ. Есть ли угроза для Запорожья: эксперт раскрыл намерение врага
DAILY
Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа