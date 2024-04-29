Чому в Україні заборонені феєрверки та які штрафи за використання

Після повномасштабного російського вторгнення в Україні ввели заборону на використання салютів та феєрверків. За порушення заборони передбачені штрафи.

При підготовці матеріалу використовувалися: текст та пояснювальна записка до закону № 3039-IX, затверджений Кабміном "Технічний регламент піротехнічних виробів" та публікація Держпродспоживслужби.

Чому феєрверки та салюти під забороною в Україні та який штраф доведеться заплатити за їх використання, - в матеріалі РБК-Україна .

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У листопаді 2023 року в Україні почав діяти схвалений Верховною радою закон № 3039-IX, в якому передбачили заборону на використання салютів та феєрверків в Україні. Крім того, народні депутати запровадили штрафи за порушення вимог цього законодавства.

Чому заборонили салюти та феєрверки в Україні

Використання салютів та феєрверків в Україні заборонили з декількох причин. По-перше, через негативний вплив на українців в умовах війни. Річ у тім, що салюти, петарди та феєрверки схожі на звуки вибухів від ракети, бомб чи інших снарядів. Тому вибухи піротехніки можуть завдати шкоди психологічному здоров'ю українських громадян.

Також введення такої заборони було частиною угоди про асоціацію України з ЄС щодо охорони навколишнього природного середовища. Феєрверки, салюти та інша піротехніка шкодять довкіллю та тваринам. Зокрема, у 2021 році в Рівненській області через феєрверки стався масовий мор птахів.

Ще однією з причин ухвалення цього закону був намір побороти безконтрольний продаж піротехніки в Україні.

Що саме потрапило під заборону

Закон № 3039-IX забороняє продаж, передачу та використання таких видів піротехніки:

феєрверки класу F2 загального використання під час розважальних заходів на відкритому повітрі в умовах обмеженого простору, які мають низький рівень небезпеки та шуму. Це салютні установки та петарди.

феєрверки класу F3 загального використання на відкритому просторі, які мають середній рівень небезпеки та призначені для запуску на великих відкритих площах.

феєрверки класу F4 професійного використання виключно особами зі спеціальною підготовкою, які мають високий рівень небезпеки.

Всім відомі бенгальські вогні входять до класу феєрверків F1, а отже не підпадають під заборону. Однак продаж піротехніки класу F1 забороняється особам віком до 16 років. До цього класу також входять феєрверки-свічки та хлопавки.

Які штрафи за салюти та феєрверки в Україні

Покарання за феєрверки та салюти передбачені не лише для громадян, які їх використовуються, але й для продавців.

Штрафи для продавця:

за порушення порядку провадження господарської діяльності - від 17 до 34 тисяч гривень з конфіскацією продукції та доходу від вчинення правопорушення;

з конфіскацією продукції та доходу від вчинення правопорушення; за порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів - від 595 до 1020 гривень з конфіскацією піротехніки.

Покарання для громадян: