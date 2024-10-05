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У Запоріжжі невідомі запускали феєрверки посеред спального району

Запоріжжя, Субота 05 жовтня 2024 22:52
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У Запоріжжі невідомі запускали феєрверки посеред спального району Фото: у Запоріжжі невідомі запускали феєрверки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У спальному районі Запоріжжя невідомі запускали феєрверки. Нині поліція розшукує всіх винуватців та обставини правопорушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Запорізької області.

Сьогодні близько 20:10 до чергової частини надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що в Дніпровському районі міста хтось запускає феєрверки. На місце негайно був направлений наряд поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що до правопорушення причетна компанія молоді, яка нібито святкувала день народження одного з учасників. В момент прибуття правоохоронців на місці залишалося лише частина цієї компанії.

Поліція кваліфікувала подію за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України, як хуліганство.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх винуватців події, щоб притягнути до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, що через військові дії Російської Федерації в Україні діє заборона на запуск феєрверків і салютів.

За її порушення громадянам можуть загрожувати фінансові санкції (штрафи), а у деяких випадках - навіть кримінальна відповідальність.Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Запоріжжя салюти Війна Росії проти України
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