У Запоріжжі невідомі запускали феєрверки посеред спального району

У спальному районі Запоріжжя невідомі запускали феєрверки. Нині поліція розшукує всіх винуватців та обставини правопорушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Запорізької області.

Сьогодні близько 20:10 до чергової частини надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що в Дніпровському районі міста хтось запускає феєрверки. На місце негайно був направлений наряд поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що до правопорушення причетна компанія молоді, яка нібито святкувала день народження одного з учасників. В момент прибуття правоохоронців на місці залишалося лише частина цієї компанії.

Поліція кваліфікувала подію за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України, як хуліганство.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх винуватців події, щоб притягнути до відповідальності відповідно до чинного законодавства.