У Києві хлопець у формі поліції співав російські пісні: що йому тепер загрожує

У Києві хлопець, одягнений в поліцейський однострій, виконував російські пісні з ненормативною лексикою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу головного управління Національної поліції у місті Києві.
Українцям розповіли, що під час моніторингу мережі Інтернет співробітники поліції виявили провокативний контент.
Уточнюється, що на одному з відео, опублікованих у соціальних мережах, хлопець:
Повідомляється, що особу порушника встановили співробітники Дарницького управління поліції міста Києва - спільно з аналітиками кримінального аналізу.
Ним виявився 20-річний мешканець столиці.
"Останній пояснив, що зробив це заради хайпу та з метою збільшити кількість підписників", - розповіли у відділі комунікації поліції Києва.
Згідно з інформацією столичних правоохоронців, молодика, який співав російські пісні у формі поліцейського, було притягнено до відповідальності.
Зазначається, що поліцейські склали відносно правопорушника адміністративний протокол за статтею 184-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Йдеться про незаконне використання особою ознак належності до Національної поліції України.
Громадянам пояснили, що порушнику загрожує штраф у розмірі до 34 тисяч гривень.
Насамкінець, у поліції наголосили, що використання поліцейської форми, знаків розрізнення чи іншої атрибутики без законних підстав:
Нагадаємо, раніше уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська висловила думку, що суспільна підтримка заборони виконання пісень російською мовою в публічному просторі потребує чіткого законодавчого врегулювання.
Крім того, вона запропонувала скасувати "особливий статус російської" в Україні.
