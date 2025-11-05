У Києві чоловік возив "Шахед" на даху авто: реакція поліції

У Києві чоловік на даху авто перевозив ударний безпілотник типу "Шахед" з демонтованою бойовою частиною. Поліція вилучила дрон для додаткової перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

"Вчора у соціальних мережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного ЖК знаходиться авто, на даху якого прикріплений ворожий БпЛА", - зазначили у поліції Києва. Зазначається, що на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки. Фахівці оглянули небезпечний предмет – ним виявився безпілотний літальний апарат типу "Shahed" із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян. Власник транспортного засобу – 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотний літальний апарат до музею. Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються усі обставини події.

Атаки "Шахедів" на Україну

Нагадаємо, що останніми місяцями атаки "Шахедів" на мирні міста України стали більш масовими. Росіяни запускають сотні дронів за ніч, особливо, коли дронова атака проводиться перед ракетним обстрілом.

Так, раніше у Дарницькому районі столиці виявили ударний безпілотник типу "Шахед" з ударною бойовою частиною. Поліцейські вилучили уламки дрона та вибухівку, яку доставили на підривний майданчик для подальшого знищення.

Одночасно з цим ЗСУ постійно застосовують нові методи боротьби з "Шахедами". Зокрема, українські інженери розробляють нові ударні дрони для полювання за ворожими безпілотниками. Вони діють за принципом ракет ППО – вибухають поряд із ворожими цілями та вражають їх уламками.