В Киеве парень в форме полиции пел русские песни: что ему теперь грозит

Кто оказался правонарушителем

Украинцам рассказали, что во время мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили провокативный контент.

Уточняется, что на одном из видео, опубликованных в социальных сетях, парень:

был одет в полицейскую форму;

исполнял русские песни с ненормативной лексикой.

Сообщается, что личность нарушителя установили сотрудники Дарницкого управления полиции города Киева - совместно с аналитиками криминального анализа.

Им оказался 20-летний житель столицы.

"Последний объяснил, что сделал это ради хайпа и с целью увеличить количество подписчиков", - рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.

Кадр с правонарушителем (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Какое наказание грозит киевлянину

Согласно информации столичных правоохранителей, молодой человек, который пел российские песни в форме полицейского, был привлечен к ответственности.

Отмечается, что полицейские составили в отношении правонарушителя административный протокол по статье 184-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Речь идет о незаконном использовании человеком признаков принадлежности к Национальной полиции Украины.

Гражданам объяснили, что нарушителю грозит штраф в размере до 34 тысяч гривен.

В отношении жителя Киева был составлен административный протокол (фото: kyiv.npu.gov.ua)

В завершение, в полиции отметили, что использование полицейской формы, знаков различия или иной атрибутики без законных оснований: