Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве парень в форме полиции пел русские песни: что ему теперь грозит

Парню, который пел российские песни в форме полицейского, грозит наказание (фото иллюстративное: facebook.com/police.polt)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве парень, одетый в полицейскую форму, исполнял русские песни с ненормативной лексикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Кто оказался правонарушителем

Украинцам рассказали, что во время мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили провокативный контент.

Уточняется, что на одном из видео, опубликованных в социальных сетях, парень:

  • был одет в полицейскую форму;
  • исполнял русские песни с ненормативной лексикой.

Сообщается, что личность нарушителя установили сотрудники Дарницкого управления полиции города Киева - совместно с аналитиками криминального анализа.

Им оказался 20-летний житель столицы.

"Последний объяснил, что сделал это ради хайпа и с целью увеличить количество подписчиков", - рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.

Кадр с правонарушителем (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Какое наказание грозит киевлянину

Согласно информации столичных правоохранителей, молодой человек, который пел российские песни в форме полицейского, был привлечен к ответственности.

Отмечается, что полицейские составили в отношении правонарушителя административный протокол по статье 184-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Речь идет о незаконном использовании человеком признаков принадлежности к Национальной полиции Украины.

Гражданам объяснили, что нарушителю грозит штраф в размере до 34 тысяч гривен.

В отношении жителя Киева был составлен административный протокол (фото: kyiv.npu.gov.ua)

В завершение, в полиции отметили, что использование полицейской формы, знаков различия или иной атрибутики без законных оснований:

  • является нарушением законодательства;
  • влечет за собой административную ответственность.

Напомним, ранее уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская выразила мнение, что общественная поддержка запрета исполнения песен на русском языке в публичном пространстве требует четкого законодательного урегулирования.

Кроме того, она предложила отменить "особый статус русского языка" в Украине.

Читайте также, как в Киеве мужчина перевозил на крыше авто ударный беспилотник типа "Шахед" и что об этом рассказали в полиции.

КиевНациональная полицияПолиция КиеваШтрафыПолицейскиеПесниРоссийская музыка