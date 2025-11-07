В Киеве парень в форме полиции пел русские песни: что ему теперь грозит

В Киеве парень, одетый в полицейскую форму, исполнял русские песни с ненормативной лексикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
Украинцам рассказали, что во время мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили провокативный контент.
Уточняется, что на одном из видео, опубликованных в социальных сетях, парень:
Сообщается, что личность нарушителя установили сотрудники Дарницкого управления полиции города Киева - совместно с аналитиками криминального анализа.
Им оказался 20-летний житель столицы.
"Последний объяснил, что сделал это ради хайпа и с целью увеличить количество подписчиков", - рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.
Согласно информации столичных правоохранителей, молодой человек, который пел российские песни в форме полицейского, был привлечен к ответственности.
Отмечается, что полицейские составили в отношении правонарушителя административный протокол по статье 184-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Речь идет о незаконном использовании человеком признаков принадлежности к Национальной полиции Украины.
Гражданам объяснили, что нарушителю грозит штраф в размере до 34 тысяч гривен.
В завершение, в полиции отметили, что использование полицейской формы, знаков различия или иной атрибутики без законных оснований:
Напомним, ранее уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская выразила мнение, что общественная поддержка запрета исполнения песен на русском языке в публичном пространстве требует четкого законодательного урегулирования.
Кроме того, она предложила отменить "особый статус русского языка" в Украине.
