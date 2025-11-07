У Києві хлопець у формі поліції співав російські пісні: що йому тепер загрожує

У Києві хлопець, одягнений в поліцейський однострій, виконував російські пісні з ненормативною лексикою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу головного управління Національної поліції у місті Києві.

Хто виявився правопорушником

Українцям розповіли, що під час моніторингу мережі Інтернет співробітники поліції виявили провокативний контент.

Уточнюється, що на одному з відео, опублікованих у соціальних мережах, хлопець:

був одягнений в поліцейський однострій;

виконував російські пісні з ненормативною лексикою.

Повідомляється, що особу порушника встановили співробітники Дарницького управління поліції міста Києва - спільно з аналітиками кримінального аналізу.

Ним виявився 20-річний мешканець столиці.

"Останній пояснив, що зробив це заради хайпу та з метою збільшити кількість підписників", - розповіли у відділі комунікації поліції Києва.

Кадр із правопорушником (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Яке покарання загрожує киянину

Згідно з інформацією столичних правоохоронців, молодика, який співав російські пісні у формі поліцейського, було притягнено до відповідальності.

Зазначається, що поліцейські склали відносно правопорушника адміністративний протокол за статтею 184-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Йдеться про незаконне використання особою ознак належності до Національної поліції України.

Громадянам пояснили, що порушнику загрожує штраф у розмірі до 34 тисяч гривень.

Відносно мешканця Києва було складено адміністративний протокол (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Насамкінець, у поліції наголосили, що використання поліцейської форми, знаків розрізнення чи іншої атрибутики без законних підстав: