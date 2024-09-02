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У Києві громадський транспорт для учнів знову став безоплатним: що для цього потрібно

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З 1 вересня в Києві громадянський транспорт знову стає безоплатним для учнів. Втім, для цього необхідно мати при собі учнівський квиток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Київ Цифровий".

Як замовити учнівський квиток: 

у застосунку "Київ Цифровий" оберіть сервіс "Замовлення учнівського"; 

  • заповніть дані учня та замовте цифровий квиток; 
  • отримайте номер, а також пін-код учнівського після того, як навчальний заклад підтвердить дані; 
  • додайте учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі "Транспортна карта".

"Якщо ви вже додали пластиковий учнівський у застосунок, переходьте в його налаштування та перетворюйте на цифровий", - додає Telegram-канал. 

Також, якщо у вас немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додачу до цифрового.

Навчальний рік 2024-2025

В кінці липня Кабінет міністрів України затвердив початок та кінець навчального року. Відповідно до рішення, навчання триватимете з 2 вересня до 30 червня 2025 року

Тим часом Міністерство освіт та науки (МОН) заявляло про запровадження нової програма "Школа офлайн", яка дозволить повернути 300 тисяч дітей до навчання в школах. 

Також РБК-Україна розповідало й про те, як працюватимуть столичні школи в умовах повномасштабної війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Київ