RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве общественный транспорт для учеников снова стал бесплатным: что для этого нужно

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С 1 сентября в Киеве гражданский транспорт снова становится бесплатным для учащихся. Впрочем, для этого необходимо иметь при себе ученический билет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Киев Цифровой".

Как заказать ученический билет: 

в приложении "Киев Цифровой" выберите сервис "Заказ ученического"; 

  • заполните данные ученика и закажите цифровой билет; 
  • получите номер, а также пин-код ученического после того, как учебное заведение подтвердит данные; 
  • добавьте ученический по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе "Транспортная карта".

"Если вы уже добавили пластиковый ученический в приложение, переходите в его настройки и превращайте в цифровой", - добавляет Telegram-канал. 

Также, если у вас нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной в дополнение к цифровому.

Учебный год 2024-2025

В конце июля Кабинет министров Украины утвердил начало и конец учебного года. Согласно решению, учеба продлится со 2 сентября до 30 июня 2025 года

Тем временем Министерство образования и науки (МОН) заявляло о введении новой программа "Школа офлайн", которая позволит вернуть 300 тысяч детей к обучению в школах. 

Также РБК-Украина рассказывало и о том, как будут работать столичные школы в условиях полномасштабной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев