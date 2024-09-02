В Киеве общественный транспорт для учеников снова стал бесплатным: что для этого нужно

С 1 сентября в Киеве гражданский транспорт снова становится бесплатным для учащихся. Впрочем, для этого необходимо иметь при себе ученический билет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Киев Цифровой".
Как заказать ученический билет:
в приложении "Киев Цифровой" выберите сервис "Заказ ученического";
"Если вы уже добавили пластиковый ученический в приложение, переходите в его настройки и превращайте в цифровой", - добавляет Telegram-канал.
Также, если у вас нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной в дополнение к цифровому.
В конце июля Кабинет министров Украины утвердил начало и конец учебного года. Согласно решению, учеба продлится со 2 сентября до 30 июня 2025 года.
Тем временем Министерство образования и науки (МОН) заявляло о введении новой программа "Школа офлайн", которая позволит вернуть 300 тысяч детей к обучению в школах.
Также РБК-Украина рассказывало и о том, как будут работать столичные школы в условиях полномасштабной войны.
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