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У Києві готують запаси їжі та води на зиму

11:31 07.09.2026 Пн
2 хв
Хто отримає допомогу першим?
aimg Олена Чупровська
Фото: У Києві готують продовольчі резерви (Getty Images)

У столиці почали формувати запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень світла та інших надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Навіщо Києву запаси продуктів і води

Місто заздалегідь готується до можливих труднощів цієї осені та зими. Йдеться не лише про продукти харчування, а й про запаси питної води, які зберігатимуть на випадок раптових перебоїв з електропостачанням.

Куявський наголосив, що першочергово допомогу спрямують малозабезпеченим киянам і тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Де використають резерви

Створені запаси зможуть використовувати у кількох напрямках:

  • у пунктах незламності - під час тривалих відключень електроенергії;
  • для допомоги людям, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій;
  • для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Тим часом радник президента України з питань технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов заявив в інтерв'ю виданню DOU, що масового дефіциту їжі чи пального взимку не буде, адже український ринок тісно пов'язаний з європейським.

За його словами, справжня загроза цієї зими - удари по енергетиці, тож генератори й павербанки варто купувати вже зараз, поки не зросли ціни.

Тим часом стало відомо, що аграрії засіяли цукровим буряком рекордно малу площу за всю історію незалежної України - лише 162 тисячі гектарів.

Причиною стали низькі світові ціни на цукор, а не наслідки війни, тож дефіциту солодкого продукту найближчого маркетингового року в галузі не очікують.

Наступного дня з'явилися дані, що світові ціни на продовольство зросли до найвищого рівня з кінця 2022 року через негоду в Європі та Азії, а також через війну в Чорному морі.

Ескалація російських атак на чорноморські порти скоротила поставки зерна з України, що додатково тисне на глобальні ціни.

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