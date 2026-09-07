В Киеве готовят запасы еды и воды на зиму

Зачем Киеву запасы продуктов и воды

Город заранее готовится к возможным трудностям этой осенью и зимой. Речь идет не только о продуктах питания, но и запасах питьевой воды, которые будут хранить на случай внезапных перебоев с электроснабжением.

Куявский подчеркнул, что в первую очередь помощь будет направлена малообеспеченным киевлянам и тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Где используют резервы

Созданные запасы могут использовать в нескольких направлениях:

в пунктах несокрушимости - во время длительных отключений электроэнергии;

для помощи людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

для обеспечения работников, привлеченных к аварийно-спасательным и другим неотложным работам.

Между тем, советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил в интервью изданию DOU, что массового дефицита пищи или горючего зимой не будет, ведь украинский рынок тесно связан с европейским.

По его словам, настоящая угроза этой зимой - удары по энергетике, так что генераторы и павербанки следует покупать уже сейчас, пока не выросли цены.

Между тем стало известно, что аграрии засеяли сахарной свеклой рекордно малую площадь за всю историю независимой Украины - всего 162 тысячи гектаров.