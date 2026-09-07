У Києві готують запаси їжі та води на зиму
У столиці почали формувати запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень світла та інших надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Навіщо Києву запаси продуктів і води
Місто заздалегідь готується до можливих труднощів цієї осені та зими. Йдеться не лише про продукти харчування, а й про запаси питної води, які зберігатимуть на випадок раптових перебоїв з електропостачанням.
Куявський наголосив, що першочергово допомогу спрямують малозабезпеченим киянам і тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.
Де використають резерви
Створені запаси зможуть використовувати у кількох напрямках:
- у пунктах незламності - під час тривалих відключень електроенергії;
- для допомоги людям, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій;
- для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Тим часом радник президента України з питань технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов заявив в інтерв'ю виданню DOU, що масового дефіциту їжі чи пального взимку не буде, адже український ринок тісно пов'язаний з європейським.
За його словами, справжня загроза цієї зими - удари по енергетиці, тож генератори й павербанки варто купувати вже зараз, поки не зросли ціни.
Тим часом стало відомо, що аграрії засіяли цукровим буряком рекордно малу площу за всю історію незалежної України - лише 162 тисячі гектарів.
Причиною стали низькі світові ціни на цукор, а не наслідки війни, тож дефіциту солодкого продукту найближчого маркетингового року в галузі не очікують.
Наступного дня з'явилися дані, що світові ціни на продовольство зросли до найвищого рівня з кінця 2022 року через негоду в Європі та Азії, а також через війну в Чорному морі.
Ескалація російських атак на чорноморські порти скоротила поставки зерна з України, що додатково тисне на глобальні ціни.