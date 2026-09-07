У Києві готують запаси їжі та води на зиму

У столиці почали формувати запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень світла та інших надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Навіщо Києву запаси продуктів і води

Місто заздалегідь готується до можливих труднощів цієї осені та зими. Йдеться не лише про продукти харчування, а й про запаси питної води, які зберігатимуть на випадок раптових перебоїв з електропостачанням.

Куявський наголосив, що першочергово допомогу спрямують малозабезпеченим киянам і тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Де використають резерви

Створені запаси зможуть використовувати у кількох напрямках:

у пунктах незламності - під час тривалих відключень електроенергії;

для допомоги людям, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій;

для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Тим часом радник президента України з питань технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов заявив в інтерв'ю виданню DOU, що масового дефіциту їжі чи пального взимку не буде, адже український ринок тісно пов'язаний з європейським.

За його словами, справжня загроза цієї зими - удари по енергетиці, тож генератори й павербанки варто купувати вже зараз, поки не зросли ціни.

Тим часом стало відомо, що аграрії засіяли цукровим буряком рекордно малу площу за всю історію незалежної України - лише 162 тисячі гектарів.