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В Киеве готовят запасы еды и воды на зиму

11:31 07.09.2026 Пн
2 мин
Кто получит помощь первым?
aimg Елена Чупровская
В Киеве готовят запасы еды и воды на зиму Фото: В Киеве готовят продовольственные резервы (Getty Images)
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В столице начали формировать запасы продуктов и питьевой воды на случай продолжительных отключений света и других чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Зачем Киеву запасы продуктов и воды

Город заранее готовится к возможным трудностям этой осенью и зимой. Речь идет не только о продуктах питания, но и запасах питьевой воды, которые будут хранить на случай внезапных перебоев с электроснабжением.

Куявский подчеркнул, что в первую очередь помощь будет направлена малообеспеченным киевлянам и тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Где используют резервы

Созданные запасы могут использовать в нескольких направлениях:

  • в пунктах несокрушимости - во время длительных отключений электроэнергии;
  • для помощи людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;
  • для обеспечения работников, привлеченных к аварийно-спасательным и другим неотложным работам.

Между тем, советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил в интервью изданию DOU, что массового дефицита пищи или горючего зимой не будет, ведь украинский рынок тесно связан с европейским.

По его словам, настоящая угроза этой зимой - удары по энергетике, так что генераторы и павербанки следует покупать уже сейчас, пока не выросли цены.

Между тем стало известно, что аграрии засеяли сахарной свеклой рекордно малую площадь за всю историю независимой Украины - всего 162 тысячи гектаров.

Причиной стали низкие мировые цены на сахар, а не последствия войны, поэтому дефицита сладкого продукта в ближайшем маркетинговом году в отрасли не ожидается.

На следующий день появились данные, что мировые цены на продовольствие выросли до самого высокого уровня с конца 2022 года из-за непогоды в Европе и Азии, а также из-за войны в Черном море.

Эскалация российских атак на черноморские порты сократила поставки зерна из Украины, что дополнительно оказывает давление на глобальные цены.

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