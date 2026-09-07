В Киеве готовят запасы еды и воды на зиму
В столице начали формировать запасы продуктов и питьевой воды на случай продолжительных отключений света и других чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Зачем Киеву запасы продуктов и воды
Город заранее готовится к возможным трудностям этой осенью и зимой. Речь идет не только о продуктах питания, но и запасах питьевой воды, которые будут хранить на случай внезапных перебоев с электроснабжением.
Куявский подчеркнул, что в первую очередь помощь будет направлена малообеспеченным киевлянам и тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.
Где используют резервы
Созданные запасы могут использовать в нескольких направлениях:
- в пунктах несокрушимости - во время длительных отключений электроэнергии;
- для помощи людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;
- для обеспечения работников, привлеченных к аварийно-спасательным и другим неотложным работам.
Между тем, советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил в интервью изданию DOU, что массового дефицита пищи или горючего зимой не будет, ведь украинский рынок тесно связан с европейским.
По его словам, настоящая угроза этой зимой - удары по энергетике, так что генераторы и павербанки следует покупать уже сейчас, пока не выросли цены.
Между тем стало известно, что аграрии засеяли сахарной свеклой рекордно малую площадь за всю историю независимой Украины - всего 162 тысячи гектаров.
Причиной стали низкие мировые цены на сахар, а не последствия войны, поэтому дефицита сладкого продукта в ближайшем маркетинговом году в отрасли не ожидается.
На следующий день появились данные, что мировые цены на продовольствие выросли до самого высокого уровня с конца 2022 года из-за непогоды в Европе и Азии, а также из-за войны в Черном море.
Эскалация российских атак на черноморские порты сократила поставки зерна из Украины, что дополнительно оказывает давление на глобальные цены.