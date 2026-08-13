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У Києві готують обмеження руху через ремонт на ключовій естакаді (схема)

22:40 13.08.2026 Чт
1 хв
Водіям варто заздалегідь переглянути свій маршрут
aimg Сергій Козачук
Фото: обмеження руху транспорту в Києві (Getty Images)

У Києві на кілька днів частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Причиною є проведення ремонтних робіт на покритті естакади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Де та коли діятимуть обмеження

Обмеження руху транспорту вводиться з 14:00 14 серпня до 19:00 17 серпня.

Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на правобережній естакаді.

Де саме ускладнять рух:

  • у напрямку з лівого на правий берег;
  • роботи проводитимуть у крайній правій та частково у другій смугах.

Фото: обмеження руху транспорту в Києві (kyivcity.gov.ua)

Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів.

Обмеження руху на дорогах Києва

Нагадаємо, що в столиці регулярно оновлюють асфальтобетонне покриття та проводять ремонтні роботи на ключових транспортних артеріях.

Зокрема, з 10 серпня у Києві обмежать рух Голосіївським та Романа Шухевича проспектами, де дорожники розпочали плановий ремонт.

Крім того, дорожні служби проводили роботи й на інших важливих переправах. Раніше у Києві частково обмежували рух мостом Метро через необхідність оновлення проїжджої частини.

Також ремонтні бригади вже працювали на цій локації у липні - тоді рух Південним мостом у Києві також тимчасово ускладнювали для проведення необхідних робіт.

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КиївЮжный мостКМДА