У Києві готують обмеження руху через ремонт на ключовій естакаді (схема)

У Києві на кілька днів частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Причиною є проведення ремонтних робіт на покритті естакади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Обмеження руху транспорту вводиться з 14:00 14 серпня до 19:00 17 серпня.
Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на правобережній естакаді.
Де саме ускладнять рух:
Фото: обмеження руху транспорту в Києві (kyivcity.gov.ua)
Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів.
Нагадаємо, що в столиці регулярно оновлюють асфальтобетонне покриття та проводять ремонтні роботи на ключових транспортних артеріях.
Зокрема, з 10 серпня у Києві обмежать рух Голосіївським та Романа Шухевича проспектами, де дорожники розпочали плановий ремонт.
Крім того, дорожні служби проводили роботи й на інших важливих переправах. Раніше у Києві частково обмежували рух мостом Метро через необхідність оновлення проїжджої частини.
Також ремонтні бригади вже працювали на цій локації у липні - тоді рух Південним мостом у Києві також тимчасово ускладнювали для проведення необхідних робіт.