Перекриють до осені: у Києві з 10 серпня обмежать рух популярними проспектами
У Києві починаючи з 10 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту проспектами Голосіївським та Романа Шухевича через проведення ремонтних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Де і коли обмежуватимуть рух
Як зазначають у КК "Київавтодор", ремонтні роботи проходитимуть у Голосіївському та Деснянському районах столиці.
Голосіївський проспект - обмеження діятимуть із 10 серпня до 20 вересня.
Фахівці ремонтуватимуть ділянку від площі Голосіївської до вулиці Васильківської.
Фото: обмеження руху транспорту в Києві (kyivcity.gov.ua)
Проспект Романа Шухевича - рух частково обмежуватимуть із 10 серпня до 1 вересня.
Дорожники відновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вулиці Рональда Рейгана до перетину з вулицею Оноре де Бальзака. Роботи триватимуть щодня з 8:00 до 17:00.
Фото: обмеження руху транспорту в Києві (kyivcity.gov.ua)
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів.
Як змінився рух у Києві на вихідних
Нагадуємо, що протягом серпня у столиці діє низка обмежень для транспорту, а на вихідних маршрути змінюють через ярмарки та ремонти.
Зокрема, цими вихідними у Києві змінили низку автобусних і тролейбусних маршрутів через проведення традиційних ярмарків, а також проведення дорожніх та аварійних робіт.
Крім того, з 7 до 10 серпня у столиці частково обмежили рух мостом Метро. Зміни у схемі проїзду на цій ділянці пов'язані з проведенням ремонтних робіт.