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Перекриють до осені: у Києві з 10 серпня обмежать рух популярними проспектами

21:25 09.08.2026 Нд
2 хв
Столичним водіям доведеться коригувати звичні маршрути
aimg Сергій Козачук
Перекриють до осені: у Києві з 10 серпня обмежать рух популярними проспектами Фото: у Києві від завтра обмежать рух популярними проспектами (kyivcity.gov.ua)
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У Києві починаючи з 10 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту проспектами Голосіївським та Романа Шухевича через проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Де і коли обмежуватимуть рух

Як зазначають у КК "Київавтодор", ремонтні роботи проходитимуть у Голосіївському та Деснянському районах столиці.

Голосіївський проспект - обмеження діятимуть із 10 серпня до 20 вересня.

Фахівці ремонтуватимуть ділянку від площі Голосіївської до вулиці Васильківської.

Перекриють до осені: у Києві з 10 серпня обмежать рух популярними проспектами

Фото: обмеження руху транспорту в Києві (kyivcity.gov.ua)

Проспект Романа Шухевича - рух частково обмежуватимуть із 10 серпня до 1 вересня.

Дорожники відновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вулиці Рональда Рейгана до перетину з вулицею Оноре де Бальзака. Роботи триватимуть щодня з 8:00 до 17:00.

Перекриють до осені: у Києві з 10 серпня обмежать рух популярними проспектами

Фото: обмеження руху транспорту в Києві (kyivcity.gov.ua)

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів.

Як змінився рух у Києві на вихідних

Нагадуємо, що протягом серпня у столиці діє низка обмежень для транспорту, а на вихідних маршрути змінюють через ярмарки та ремонти.

Зокрема, цими вихідними у Києві змінили низку автобусних і тролейбусних маршрутів через проведення традиційних ярмарків, а також проведення дорожніх та аварійних робіт.

Крім того, з 7 до 10 серпня у столиці частково обмежили рух мостом Метро. Зміни у схемі проїзду на цій ділянці пов'язані з проведенням ремонтних робіт.

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