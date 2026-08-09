Перекриють до осені: у Києві з 10 серпня обмежать рух популярними проспектами

Фото: у Києві від завтра обмежать рух популярними проспектами (kyivcity.gov.ua)

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У Києві починаючи з 10 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту проспектами Голосіївським та Романа Шухевича через проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Де і коли обмежуватимуть рух Як зазначають у КК "Київавтодор", ремонтні роботи проходитимуть у Голосіївському та Деснянському районах столиці. Голосіївський проспект - обмеження діятимуть із 10 серпня до 20 вересня. Фахівці ремонтуватимуть ділянку від площі Голосіївської до вулиці Васильківської. Фото: обмеження руху транспорту в Києві (kyivcity.gov.ua) Проспект Романа Шухевича - рух частково обмежуватимуть із 10 серпня до 1 вересня. Дорожники відновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вулиці Рональда Рейгана до перетину з вулицею Оноре де Бальзака. Роботи триватимуть щодня з 8:00 до 17:00. Фото: обмеження руху транспорту в Києві (kyivcity.gov.ua) У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів.