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В Киеве готовят ограничение движения из-за ремонта на ключевой эстакаде (схема)

22:40 13.08.2026 Чт
2 мин
Водителям следует предварительно просмотреть свой маршрут
aimg Сергей Козачук
Фото: ограничение движения транспорта в Киеве (Getty Images)

В Киеве на несколько дней частично ограничат движение транспорта по Южному мосту. Причиной проведения ремонтных работ на покрытии эстакады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Где и когда будут действовать ограничения

Ограничение движения транспорта вводится с 14.00 14 августа до 19.00 17 августа.

Дорожники будут ремонтировать асфальтобетонные покрытия на правобережной эстакаде.

Где именно усложнят движение:

  • в направлении с левого на правый берег;
  • работы будут проводить в крайнем правом и частично во второй полосах.

Фото: ограничение движения транспорта в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Коммунальщики извиняются за временные неудобства и призывают водителей учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

Ограничение движения на дорогах Киева

Напомним, что в столице регулярно обновляют асфальтобетонное покрытие и производят ремонтные работы на ключевых транспортных артериях.

В частности, с 10 августа в Киеве ограничат движение Голосеевским и Романа Шухевича по проспектам, где дорожники начали плановый ремонт.

Кроме того, дорожные службы производили работы и на других важных переправах. Ранее в Киеве частично ограничивали движение по мосту Метро из-за необходимости обновления проезжей части.

Также ремонтные бригады уже работали на этой локации в июле - тогда движение по Южному мосту в Киеве также временно усложняли для проведения необходимых работ.

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КиевЮжный мостКГГА