У Києві готують обмеження руху через ремонт на ключовій естакаді (схема)

У Києві на кілька днів частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Причиною є проведення ремонтних робіт на покритті естакади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів.

Де саме ускладнять рух:

Обмеження руху транспорту вводиться з 14:00 14 серпня до 19:00 17 серпня.

Обмеження руху на дорогах Києва

Нагадаємо, що в столиці регулярно оновлюють асфальтобетонне покриття та проводять ремонтні роботи на ключових транспортних артеріях.

Зокрема, з 10 серпня у Києві обмежать рух Голосіївським та Романа Шухевича проспектами, де дорожники розпочали плановий ремонт.

Крім того, дорожні служби проводили роботи й на інших важливих переправах. Раніше у Києві частково обмежували рух мостом Метро через необхідність оновлення проїжджої частини.

Також ремонтні бригади вже працювали на цій локації у липні - тоді рух Південним мостом у Києві також тимчасово ускладнювали для проведення необхідних робіт.