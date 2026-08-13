В Киеве готовят ограничение движения из-за ремонта на ключевой эстакаде (схема)
В Киеве на несколько дней частично ограничат движение транспорта по Южному мосту. Причиной проведения ремонтных работ на покрытии эстакады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Где и когда будут действовать ограничения
Ограничение движения транспорта вводится с 14.00 14 августа до 19.00 17 августа.
Дорожники будут ремонтировать асфальтобетонные покрытия на правобережной эстакаде.
Где именно усложнят движение:
- в направлении с левого на правый берег;
- работы будут проводить в крайнем правом и частично во второй полосах.
Фото: ограничение движения транспорта в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Коммунальщики извиняются за временные неудобства и призывают водителей учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.
Ограничение движения на дорогах Киева
Напомним, что в столице регулярно обновляют асфальтобетонное покрытие и производят ремонтные работы на ключевых транспортных артериях.
В частности, с 10 августа в Киеве ограничат движение Голосеевским и Романа Шухевича по проспектам, где дорожники начали плановый ремонт.
Кроме того, дорожные службы производили работы и на других важных переправах. Ранее в Киеве частично ограничивали движение по мосту Метро из-за необходимости обновления проезжей части.
Также ремонтные бригады уже работали на этой локации в июле - тогда движение по Южному мосту в Киеве также временно усложняли для проведения необходимых работ.