У Києві не готують автобуси для евакуації населення: КМДА пояснила, що відбувається

У Києві не готують автобуси для евакуації населення у разі надзвичайних ситуацій. Столична влада відреагувала на публікації у ЗМІ.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
У відомстві пояснили, що фраза про нібито підготовку евакуаційних автобусів була вирвана з контексту інтерв’ю керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного.
За даними КМДА, фахівці автотранспортного підприємства міської адміністрації дійсно працюють над проєктом переоблаштування автобусів, але не для евакуації мешканців, а для реанімаційно-евакуаційних потреб військових, зокрема - перевезення важкопоранених.
"Просимо медіа та блогерів не поширювати недостовірну інформацію та не створювати приводи для паніки", - наголосили у відомстві.
У коментарі "Вечірньому Києву" Дмитро Загуменний розповів, що місто розробляє технічні рішення щодо автобусів, які могли б оперативно перевозити людей у разі надзвичайних ситуацій. Він уточнив, що процес ускладнюють бюрократичні процедури та питання фінансування.
КМДА підкреслила, що йдеться не про масову евакуацію киян, а про окремий технічний проєкт для військових цілей.
