В Киеве не готовят автобусы для эвакуации населения: КГГА объяснила, что происходит

В ведомстве пояснили, что фраза о якобы подготовке эвакуационных автобусов была вырвана из контекста интервью руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного.

По данным КГГА, специалисты автотранспортного предприятия городской администрации действительно работают над проектом переоборудования автобусов, но не для эвакуации жителей, а для реанимационно-эвакуационных нужд военных, в частности - перевозки тяжелораненых.

"Просим медиа и блогеров не распространять недостоверную информацию и не создавать поводы для паники", - отметили в ведомстве.

Что предшествовало

В комментарии "Вечернему Киеву" Дмитрий Загуменный рассказал, что город разрабатывает технические решения по автобусам, которые могли бы оперативно перевозить людей в случае чрезвычайных ситуаций. Он уточнил, что процесс усложняют бюрократические процедуры и вопросы финансирования.

КГГА подчеркнула, что речь идет не о массовой эвакуации киевлян, а об отдельном техническом проекте для военных целей.