В Україні запустять Держсистему евакуації: як працюватиме новий механізм

Уряд упорядковує процес евакуації мешканців прифронтових громад і запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам із тимчасово окупованих і прифронтових територій.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, нова система дозволить чітко розподілити обов’язки між структурами, відповідальними за евакуацію, а також аналізувати потреби евакуйованих.

"Це допоможе максимально покращити послуги, які люди отримують у транзитних центрах і місцях тимчасового проживання", - наголосила Свириденко.

Вона пояснила, що процес евакуації тепер має чітку координацію:

Міністерство розвитку через Координаційний штаб здійснюватиме загальне керівництво;

Мінсоцполітики відповідатиме за соціальний супровід і реінтеграцію людей у громадах;

ДСНС - за безпеку, оповіщення та технічну частину евакуації;

місцеві адміністрації - за організацію збірних пунктів, реєстрацію, транспортування та побутову підтримку;

Національна соціальна сервісна служба - за координацію роботи мультидисциплінарних команд, до яких входять соціальні працівники, психологи, юристи та медики.

"Люди, які змушені покинути свої домівки через бойові дії, мають отримати якісну турботу й супровід. Ми працюємо над створенням гідних умов для цього", - підкреслила Свириденко.