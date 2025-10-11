ua en ru
В Україні запустять Держсистему евакуації: як працюватиме новий механізм

Субота 11 жовтня 2025 14:07
UA EN RU
В Україні запустять Держсистему евакуації: як працюватиме новий механізм Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Уряд упорядковує процес евакуації мешканців прифронтових громад і запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам із тимчасово окупованих і прифронтових територій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, нова система дозволить чітко розподілити обов’язки між структурами, відповідальними за евакуацію, а також аналізувати потреби евакуйованих.

"Це допоможе максимально покращити послуги, які люди отримують у транзитних центрах і місцях тимчасового проживання", - наголосила Свириденко.

Вона пояснила, що процес евакуації тепер має чітку координацію:

  • Міністерство розвитку через Координаційний штаб здійснюватиме загальне керівництво;
  • Мінсоцполітики відповідатиме за соціальний супровід і реінтеграцію людей у громадах;
  • ДСНС - за безпеку, оповіщення та технічну частину евакуації;
  • місцеві адміністрації - за організацію збірних пунктів, реєстрацію, транспортування та побутову підтримку;
  • Національна соціальна сервісна служба - за координацію роботи мультидисциплінарних команд, до яких входять соціальні працівники, психологи, юристи та медики.

"Люди, які змушені покинути свої домівки через бойові дії, мають отримати якісну турботу й супровід. Ми працюємо над створенням гідних умов для цього", - підкреслила Свириденко.

Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив новий механізм роботи з прифронтовими регіонами. Він передбачає визначення заступників у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади, відповідальних за політику щодо прифронтових територій.

Евакуація Війна в Україні Юлія Свириденко
