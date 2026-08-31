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У Києві горять склади після ворожого удару

10:00 31.08.2026 Пн
1 хв
Що відомо про наслідки атаки?
aimg Олена Чупровська
Фото: у Деснянському районі спалахнули складські приміщення (Getty Images)

У Деснянському районі Києва спалахнули складські приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Що відомо про пожежу в Деснянському районі

У Деснянському районі столиці сталося загоряння складських приміщень. На місце вирушили відповідні служби.

Наразі деталі щодо масштабу пожежі та можливих постраждалих уточнюються.

За словами очевидців у мережі, над місцем ураження видно великий стовп диму.

До цього Повітряні сили попереджали про атаку безпілотників. Йшлося про реактивні дрони, що рухалися в напрямку Києва.

Нагадаємо, напередодні експерти пояснювали, чому українській протиповітряній обороні складно збивати реактивні "Шахеди".

Швидкість таких дронів перевищує 400-450 кілометрів на годину, тому більшість дронів-перехоплювачів просто не встигають за ними.

Ворог цієї ночі та вранці бив і по інших регіонах України. Росія завдала авіаудару по Слов'янську на Донеччині бомбою ФАБ-500, внаслідок чого зруйновано під'їзд багатоповерхівки та десятки будівель отримали пошкодження. Є поранені.

Як повідомляло РБК-Україна, ворог також атакував термінал логістичної компанії "Нова пошта" на Одещині. Після удару там сталася пожежа.

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КиївАтака дронів