У Києві горять склади після ворожого удару

Ворог цієї ночі та вранці бив і по інших регіонах України. Росія завдала авіаудару по Слов'янську на Донеччині бомбою ФАБ-500, внаслідок чого зруйновано під'їзд багатоповерхівки та десятки будівель отримали пошкодження. Є поранені.

Як повідомляло РБК-Україна, ворог також атакував термінал логістичної компанії "Нова пошта" на Одещині. Після удару там сталася пожежа.