Под Киевом горят склады после вражеского удара

Враг этой ночью и утром избивал и по другим регионам Украины. Россия нанесла авиаудара по Славянску в Донецкой области бомбой ФАБ-500, в результате чего разрушен подъезд многоэтажки и десятки зданий получили повреждения. Есть раненые.

Как сообщало РБК-Украина, враг также атаковал терминал логистической компании "Новая почта" в Одесской области. После удара там произошел пожар.