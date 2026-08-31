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Под Киевом горят склады после вражеского удара

10:00 31.08.2026 Пн
1 мин
Что известно о последствиях атаки?
aimg Елена Чупровская
Фото: загорелись складские помещения (Getty Images)

В Броварском районе Киевской области загорелись складские помещения.

Что известно о пожаре

Сначала в КМВА заявляли, что в Деснянском районе столицы произошло возгорание складских помещений. На место отправились соответствующие службы.

В настоящее время детали масштаба пожара и возможных пострадавших уточняются.

По словам очевидцев в сети, над местом поражения виден большой столб дыма.

До этого воздушные силы предупреждали об атаке беспилотников. Речь шла о реактивных дронах, двигавшихся в направлении Киева.

Обновлено. По уточненной информации КМВА, возгорание произошло в селе Погребы под Киевом.

Напомним, накануне эксперты объясняли, почему украинской противовоздушной обороне сложно сбивать реактивные "Шахеды".

Скорость таких дронов превышает 400-450 километров в час, поэтому большинство дронов-перехватчиков просто не успевают за ними.

Враг этой ночью и утром избивал и по другим регионам Украины. Россия нанесла авиаудара по Славянску в Донецкой области бомбой ФАБ-500, в результате чего разрушен подъезд многоэтажки и десятки зданий получили повреждения. Есть раненые.

Как сообщало РБК-Украина, враг также атаковал терминал логистической компании "Новая почта" в Одесской области. После удара там произошел пожар.

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