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У Києві горів дах корпусу Нацбанку внаслідок атаки "Шахедів"

Ілюстративне фото: у Києві горів дах корпусу Нацбанку внаслідок атаки "Шахедів" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Через падіння уламків безпілотного літального апарату (БпЛА) у Києві загорівся дах одного з корпусів Національного банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного банку України (НБУ).

Загоряння сталось у Печерському районі. 

"Пожежа була швидко ліквідована за допомогою співробітників ДСНС, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах. Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін", - пише НБУ. 

Зазначається, що керівництво, а також персонал НБУ продовжують працювати відповідно до затверджених протоколів. 

Обстріл України

У ніч на 1 січня російські терористи вдались до чергової атаки на Україну. Загалом ворог запустив 111 безпілотників типу Shahed й дрони інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим.

 До відбиття повітряної атаки залучались: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби; 
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони  України. 

Станом на 09:30 підтверджено збиття 63 ударних дронів. Ще 46 БпЛА були локаційно втрачені. 

Близько о 7 ранку у Києві спрацювала протиповітряна оборона (ППО). Внаслідок атаки зафіксовані руйнування у двох районах столиці

Детальніше про наслідки атаки Росії на Київ 1 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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