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Атака дронів на Київ: з'явились фото наслідків

Середа 01 січня 2025 08:56
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Атака дронів на Київ: з'явились фото наслідків Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни атакували Київ у перший день нового року. Зафіксовані руйнування у двох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/VA_Kyiv)

Згідно з даними ДСНС, як й згадувалось вище, руйнування зафіксовані у двох районах міста:

  • Печерський район: часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку, а також пожежа на 4-5 поверхах на площі 70 кв. метрів. Вогонь було локалізовано, одну жінку врятовано. У тому ж числі сталось загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі;
  • Святошинський район: внаслідок атаки зруйновані гаражі, а також сталось загоряння на площі 20 кв. метрів.

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/dsns_telegram)

Пошкодження трамвайних колій

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/dsns_telegram)

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, у Святошинському районі пошкоджені трамвайні колії за сто метрів від трамвайного депо.

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/t.me/gunpKyiv)

"Рятувальники завершують роботи і одразу до відновлення колій приступлять дорожники", - заявив мер та додав, що в трьох трамваях було пошкоджено скло.

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/vitaliy_klitschko)

Обстріл України

Від початку повномасштабного вторгнення ворог застосовує абсолютно різноманітний арсенал для атаки проти України: ракети, безпілотні літальні апарати (БпЛА), артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБ) й не тільки, що створює серйозну загрозу для цивільних.

Ніч 1 січня не стала виключення. Близько о 7 ранку у Києві спрацювала протиповітряна оборона (ППО). Станом на зараз відомо про трьох постраждалих внаслідок обстрілу столиці.

Детальніше про наслідки атаки Росії на Київ 1 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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