В Киеве горела крыша корпуса Нацбанка в результате атаки "Шахедов"

Возгорание произошло в Печерском районе.

"Пожар был быстро ликвидирован с помощью сотрудников ГСЧС, пострадавших нет. Повреждены окна на верхних этажах. Все операционные системы и сервисы Национального банка функционируют в полном объеме, без изменений", - пишет НБУ.

Отмечается, что руководство, а также персонал НБУ продолжают работать в соответствии с утвержденными протоколами.

Обстрел Украины

В ночь на 1 января российские террористы прибегли к очередной атаке на Украину. В целом враг запустил 111 беспилотников типа Shahed и дроны других типов с направлений Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Крым.

К отражению воздушной атаки привлекались:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы;

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 63 ударных дронов. Еще 46 БпЛА были локально потеряны.

Около 7 утра в Киеве сработала противовоздушная оборона (ПВО). В результате атаки зафиксированы разрушения в двух районах столицы.

Подробнее о последствиях атаки России на Киев 1 января - читайте в материале РБК-Украина.